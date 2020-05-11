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Подключение к Ситимобил
Быстрое и дистанционное подключение водителей к сервису Ситимобил.
Преимущества работы в Ситимобил:
Низкая комиссия сервиса;
Моментальные выплаты на карту любого банка;
Минимальная стоимость заказа от 200 рублей;
Вы всегда видите конечную точку;
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Аренда авто под такси
В парках наших партнеров всегда в наличии автомобили, готовые для работы в такси, имеющие все необходимые документы и оклейку бренда Ситимобил, что позволяет работать с максимальным приоритетом!
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Авто в кредит
Так же, вы можете получить авто, полностью готовое для работы в такси, под выкуп. Любые марки\модели и комплектации.
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